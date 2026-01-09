В российском регионе сотни тысяч жителей остаются без света и воды из-за обстрела ВСУ

Без электричества в Белгородской области после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«К сожалению, сегодня утро совсем не доброе», — сказал Гладков.

Он также сообщил, что отопление отключили у более 500 тысяч абонентов, без воды остаются почти 200 тысяч человек. По словам губернатора, все аварийные бригады находятся на своих местах и устраняют последствия ночного обстрела. Он уточнил, что сроки восстановления инженерных систем будут оценены в ближайшее время.

ВСУ ракетами ударили по российскому городу

Противник ударил по Белгородской области в ночь на 9 января. В результате в регионе возникли проблемы с электроэнергией. В частности, без света остались жители Белгорода.

Гладков опубликовал пост об атаке на город в 0:25. Около полуночи он написал, что в Белгороде и Белгородском округе действует режим ракетной опасности. Позже он уточнил, что в результате ракетного обстрела Белгорода «есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры». По предварительным данным, пострадавших нет.

