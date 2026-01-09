Объект коммунальной инфраструктуры Орла разрушен после атаки ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины в Орле был поврежден объект коммунальной инфраструктуры, что потребовало перезапуска систем водо- и теплоснабжения.

Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению водо- и теплоснабжения в Заводском, Северном и Железнодорожном районах города. Он также отметил, что в Советском районе ожидается снижение уровня теплоносителя в течение нескольких часов.

Серия взрывов прозвучала в Орле на фоне ракетной опасности

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.