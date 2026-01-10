В Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у побережья Индонезии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки зафиксировали приблизительно в 21:58 (17:58 мск).

В публикации отмечается, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 325 км к северо-западу от города Тернате. Очаг залегал на глубине 54 км.

До этого Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН сообщил, что землетрясение зафиксировали в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки магнитудой 5,8.

По информации сейсмологов, на основной территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой два балла, в отдельных районах города — до трех баллов.

ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что за прошедшие сутки в регионе зафиксированы четыре не ощущаемых в населенных пунктах афтершока.