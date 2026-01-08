Пропавшую девочку обнаружили в лесу в регионе РФ

В Ленинградской области спасатели нашли потерявшуюся девочку в лесу. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Сам инцидент случился во Всеволожском районе. По данным экстренного ведомства, в четверг в службу спасения поступила информация о пропаже несовершеннолетней девочки в лесу в районе населенного пункта Воейково.

К месту происшествия была направлена Аварийно-спасательная служба Всеволожска, спасатели локализовали район поисков и вскоре обнаружили пропавшую.