Ссора в российском ресто-клубе обернулась стрельбой и госпитализацией

В Улан-Удэ ссора посетителей ресто-клуба обернулась стрельбой. Об этом сообщает Gazetarb.ru.

Инцидент произошел в ночь на 7 января. Охранник одного из местных заведений сообщил правоохранителям о драке между гостями — двое пьяных мужчин поссорились. Во время конфликта один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента.

В результате пострадавшего с ранениями госпитализировали в медицинское учреждение. Подозреваемого, которым оказался 41-летний ранее судимый мужчина, задержали на месте происшествия и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства в обстоятельствах случившегося. По факту инцидента проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.