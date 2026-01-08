Дело пропавшей семьи: найденные тела и подозреваемый на Бали

С 2025 года в Казахстане расследуется исчезновение семьи из поселка Жангельдино (Атырауская область). В начале 2026-го были найдены останки старших членов семьи и появилась версия, что убийца может скрываться на Бали, пользуясь банковскими картами своих жертв, рассказал портал Orda.

В семье было пятеро человек - родители, две дочери и сын. Младшая дочь вышла замуж и жила отдельно. Старшая дочь, сын, отец и мать жили в одном доме.

Первым исчез 32-летний Наурыз Мукангалиев, средний ребёнок в семье. Около полугода назад он якобы уехал на заработки в Актау. Когда в октябре 2025-го исчезли отец и мать - 66-летний Максот Карабалин и 64-летняя Насип Утешкалиева - через аккаунт сына в мессенджере был распродан весь скот семьи, а деньги переведены на карту его отца.

Orda отмечает, что исчезновение семьи не встревожило родственников, так как Наурыз выходил на связь в мессенджере. Он писал, что родители не пропали, а просто уехали из села на лечение. Одновременно с родителями бесследно исчезла и 35-летняя старшая дочь Мирамгуль Карабалина.

В конце декабря в полицию Атырау обратилась сестра Максота Карабалина. Она сообщила, что ее брат вместе со своей семьей - супругой и двумя взрослыми детьми - не выходит на связь уже более месяца.

В январе тела супругов нашли - в сарае возле их дома, сообщает Tengrinews. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Поиски их детей продолжаются.

По данным портала Orda, в убийстве подозревают зятя супругов - мужа их младшей дочери. Мужчину объявили в розыск. По информации Tengrinews, он вместе с женой покинул страну - они направлялись в сторону Узбекистана.

«Женат, пять детей. Постоянной работы не было. По характеру закрытый, необщительный, религиозный. Без работы, но всегда при деньгах. В целом отношения с ним были нормальные», - так родственники убитых описали зятя.

Родители мужчины общались с ним в последний раз в ноябре - тогда он оставил у них всех своих детей. В соцсетях появилась информация, что он может скрываться на Бали и пользоваться банковскими картами и сим-картами убитых.