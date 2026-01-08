В СК рассказали подробности крушения частного вертолета Robinson

В Пермском крае по факту крушения частного вертолета Robinson в Пермском крае возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ).

По версии следствия, 7 января вертолет совершал несанкционированный полет на низкой высоте и столкнулся с металлическим тросом, который предназначен для функционирования горнолыжного оборудования на базе отдыха «Ашатли Парк».

- В результате столкновения вертолета с воздушным объектом и последующего падения с высоты на снежную поверхность он получил серьезные технические повреждения, и два человека, находившихся на борту, погибли, - говорится в сообщении.

В СК уточнили, что пострадавших среди отдыхающих на горнолыжном курорте нет. Причиной инцидента могло стать нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, но, в то же время, рассматривается версия и о возможной технической неисправности вертолета. Расследование продолжается.