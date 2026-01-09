В Тбилиси произошел пожар в торговом центре

ТБИЛИСИ, 9 января. /ТАСС/. Пожар произошел в торговом центре "Кидобани" в центральном районе Тбилиси. Об этом сообщил телеканал "Имеди".
Как сообщает телеканал со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, с возгоранием борются пожарные бригады. Как сообщается, возгорание произошло в одном из магазинов ТЦ.
О возможных пострадавших не сообщается.
Позже глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили сообщил о ликвидации пожара.
"К этому времени пожар полностью ликвидирован. Пожарно-спасательные экипажи прибыли на место примерно через пять минут после получения сообщения о пожаре. На месте были мобилизованы 17 единиц пожарно-спасательных машин. Из здания безопасно эвакуировали примерно 20 граждан", - сказал Мгебришвили.
По его словам, сгорело примерно 300 квадратных метров ресторанного помещения. Причины случившегося выясняются.