В Тбилиси произошел пожар в торговом центре

ТБИЛИСИ, 9 января. /ТАСС/. Пожар произошел в торговом центре "Кидобани" в центральном районе Тбилиси. Об этом сообщил телеканал "Имеди".

Как сообщает телеканал со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, с возгоранием борются пожарные бригады. Как сообщается, возгорание произошло в одном из магазинов ТЦ.

О возможных пострадавших не сообщается.

Позже глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили сообщил о ликвидации пожара.

"К этому времени пожар полностью ликвидирован. Пожарно-спасательные экипажи прибыли на место примерно через пять минут после получения сообщения о пожаре. На месте были мобилизованы 17 единиц пожарно-спасательных машин. Из здания безопасно эвакуировали примерно 20 граждан", - сказал Мгебришвили.

По его словам, сгорело примерно 300 квадратных метров ресторанного помещения. Причины случившегося выясняются.