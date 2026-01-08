Акушерку отдали под суд за гибель плода

Виновной в неоказании медпомощи больному признана акушер-гинеколог Наро-Фоминского перинатального центра. Медик позволила беременной на большом сроке пациентке отсрочить на сутки поездку в другую больницу, из-за чего та потеряла ребенка.

Как стало известно «МК», трагический инцидент произошел в сентябре 2022 года. В перинатальный центр подмосковного Наро-Фоминска поступила дама на 38-й неделе беременности – она ожидала мальчика. Состояние ребенка вызывало опасения – ряд показателей не соответствовали норме.

Обычно при таких случаях проводится кардиотокография – это метод исследования, который позволяет оценить частоту сердечных сокращений плода. Однако дежурный врач не назначила КТГ. Поскольку многое указывало на то, что малышу сразу после рождения может понадобиться хирургическая помощь, беременной гражданке было выдано направление в Люберецкий перинатальный центр, где есть профессиональное оборудование.

При этом ей никто не сказал, что госпитализацию нельзя откладывать ни на час. Поэтому женщина спокойно отправилась домой, а уже на следующий день приехала в роддом в Люберцах. К сожалению, время было упущено. Пациентке сделали кесарево сечение и извлекли мертвого ребенка – он умер от гипоксии. Врачи предположили, что если бы она была доставлена в роддом на сутки раньше, младенца удалось бы спасти.

Изначально против акушерки возбудили уголовное дело по факту халатности. Однако поскольку она не являлась должностным лицом и не выполняла организационно-распорядительных функций, врачу предъявили обвинение в неоказании медпомощи больному, повлекшем тяжкие последствия.

Женщина не признала вины. Она уверяла, что состояние роженицы не указывало на необходимость проведения КТГ. Тем не менее, Наро-Фоминский суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и запретом на 2 года заниматься врачебной деятельностью.