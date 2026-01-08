У отравившихся в отеле в Сочи детей выявлен норовирус

8 января в управлении Роспотребнадзора по Кубани рассказали о первых результатах эпидемиологического расследования и комплекса противоэпидемических мероприятий в сочинском отеле "ЛОО-Арена", где накануне отравились юные спортсмены.

"В первые часы от момента выявления заболевших детей в лаборатории Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установлен возбудитель - норовирус 2 генотипа", - сообщили в ведомстве.

При этом новых заболеваний за истекшие сутки не зафиксировано.

По словам специалистов, все дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением и получают необходимое в подобных случаях лечение.

"За контактными, проживающими в отеле, продолжается усиленное медицинское наблюдение и их лабораторное обследование. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается", - подчеркнули в региональном управлении.

Напомним, первые признаки отравления у детей 10-12 лет, а также у нескольких взрослых выявили ночью 7 января. Все они прибыли в курортный сочинский поселок Лоо на спортивные сборы. Угрозы их жизни и здоровью нет, все находятся под контролем медиков.

Сотрудники следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю накануне возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку причин ЧП организовала также прокуратура Кубани.