Что известно о погибшем в Пермском крае миллионере

Директор транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны Эльмир Коняков погибли в результате крушения вертолета в Пермском крае 7 января. Портал «СтарХит» рассказал, что Гимадутдинов помогал СВО и был известен как веселый и жизнерадостный человек.

© Страница Ильяса Гимадутдинова во «ВКонтакте»

Бизнесмен родился в селе Елпачиха Бардымского района Пермского края. Он участвовал в строительстве и благоустройстве местных домов, школ и детских садов.

Компания, одним из основателей которой стал Гимадутдинов, специализируется на грузовых перевозках. Она работает в нескольких регионах России, включая Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край. В числе ее клиентов - предприятия нефтегазового сектора.

По информации «СтарХита», также Гимадутдинов занимался благотворительностью: приглашал артистов на праздники в его родном селе и поддерживал военных в зоне СВО, отправляя им микроавтобусы, квадроциклы и другую технику.

По данным «СтарХита», Гимадутдинов увлекался полетами и музыкой - играл на баяне и пел на русском и татарском языках. Издание отмечает, что ранее Гимадутдинов входил в состав Земского Собрания Бардымского района.

У бизнесмена остались жена и дочь. В СМИ появилась информация, что в оставленное им наследство входит квартира, дом, автомобиль Porsche Macan Turbo, КамАЗ и другие транспортные средства.