Тело новорожденного нашли в мусорке на Алтае

Тело новорождённого ребёнка обнаружили в селе Усть-Калманка в Алтайском крае, в местном управлении СК России начали доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, плод родился мертворождённым. Местные СМИ сообщают, что ребёнка родила 17-летняя студентка колледжа в общежитии, после чего тело якобы оказалось в мусорном контейнере.

Уточняется, что в рамках проверки «будут оценены действия органов системы профилактики на предмет исполнения должностных обязанностей».