Муж туристки, умершей после сиропа от кашля, найден без сознания в аэропорту

Путешествие в Панаму закончилось трагедией для семейной пары.

Как передает Pronews.gr, супруги из Греции отправились на праздники в поездку в составе группы из 26 человек.

В пути у женщины заболела голова, начался сильный кашель. Обращение к врачу ситуацию не прояснило - он просто выписал пациентке сироп. На следующий день женщина не пошла на экскурсию, решив остаться в отеле. Ее супруг отправился осматривать достопримечательности с остальной группой. Вернувшись в отель, он обнаружил, что у жены на теле появились волдыри. Через день она скончалась в больнице в Панаме.

Как рассказали другие туристы, такие последствия "неизвестной болезни" стали неожиданностью для всей группы, потому что всем казалось, что "женщина чувствовала себя хорошо" и легкое недомогание вот-вот пройдет.

"В группе было несколько врачей, но и они не нашли ничего настолько серьезного, чтобы рекомендовать женщине что-либо предпринять", - передает издание.

Потерявший жену супруг сразу же решил вернуться в Грецию - домой он летел через Париж. Во время пересадки ему неожиданно стало плохо - мужчина потерял сознание. Сообщается, что у него поднялась температура, сейчас он находится в критическом состоянии. Причины происшествия выясняются.