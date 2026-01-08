Арестована учительница за растление школьника

В Австралии арестована 33-летняя учительница музыки Наоми Текеа Крейг по обвинению в сексуальном насилии над учеником. Об этом сообщила британская газета The Mirror.

По данным следствия, преступления происходили в городе Мандура с 2024 по 2025 год, пока женщина работала в частной школе. Директор учебного заведения подтвердил арест сотрудницы и сообщил, что Крейг отстранена от обязанностей с запретом появляться на территории школы.

Педагогу предъявлены обвинения в двух эпизодах сексуального насилия над ребёнком, хранении детской порнографии, а также многочисленных сексуальных контактах с несовершеннолетним.

Обвиняемая находится замужем, пара воспитывает сына и ожидает рождения второго ребёнка.

Первое судебное слушание назначено на 27 января. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям достигает 15 лет лишения свободы.