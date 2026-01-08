Стрельба в Солт-Лейк-Сити унесла жизни двух человек

Не менее двух человек погибли, ещё шесть получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. Об этом сообщил местный телеканал ABC4.

© Московский Комсомолец

По предварительным данным, инцидент произошёл вечером 7 января на территории дома собраний «Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» (известной как мормонская церковь). Стрельба началась во время церемонии похорон после возникшего конфликта среди присутствующих.

Подозреваемого полиции задержать не удалось, поиски продолжаются.