Спасатели наведались в пещеры, где могли скрываться Усольцевы

Семья туристов Усольцевых, которая исчезла осенью 2025 года в горной местности Партизанского района Красноярского края, могла пропасть в одной из пещер Кутурчинского Белогорья. Спасатели наведались в две такие пещеры. Об этом рассказала заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

«Мы взаимодействовали с краевым клубом спелеологов. Они нам дали всю информацию о пещерах, которые существуют на Кутурчинском белогорье. Нам интересны были пещеры, ближайшие к поселку Кутурчин. Высока вероятность того, что Усольцевы могли упасть в одну из них. <...> Одну пещеру мы нашли в ходе поисковых мероприятий во взаимодействии со спасателями. Вторая была найдена при опросе местных жителей. Но, к сожалению, Усольцевых там нет», — рассказала Сырымбетова в беседе с ТАСС.

По ее словам, в ходе поисков были обнаружены ранее неучтенные пещеры с вертикальными входами-колодцами диаметром около двух метров. Специалисты отметили, что при движении в темное время суток, в тумане, дожде или снегопаде обнаружить такие входы без специального освещения практически невозможно.

Супруги Усольцевы с ребенком отправились в поход 28 сентября 2025 года в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь, после чего были организованы масштабные поиски. В операции участвовали более 1,5 тысячи человек из разных регионов России, привлекались кинологи, авиация, волонтеры и спелеологи. Активная фаза поисков завершилась вечером 12 октября, но установить местонахождение семьи не удалось, поисковая операция признана самой крупной в регионе. Следствие продолжает проверять все возможные версии.