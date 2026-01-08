Обломки беспилотника повредили дом в Краснодарском крае

В хуторе Трудобеликовский Красноармейского района Краснодарского края обломки беспилотного аппарата упали на территорию частного дома. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В результате инцидента повреждены крыша дома и навес. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.

Кроме того, на момент публикации, в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика продолжают действовать временные ограничения на приём и отправку рейсов. Их вводит при угрозе атаки украинских БПЛА.

Ранее МК писал, что в Херсонской области частично была приостановлена подача электричества. Без свет сидят жители трёх муниципалитетов.