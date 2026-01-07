Ослепли и задыхались: врачи спасают жертв отравления кониной в Подмосковье

В Московской области врачи борются за жизни восьми человек, ставших жертвами тяжелейшего пищевого отравления после употребления конины. Предварительный диагноз, поставленный медиками, — ботулизм. Среди пострадавших числятся четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет. Состояние одного из пациентов оценивается как критическое, он переведен на искусственную вентиляцию легких.

Как сообщает Telegram-канал «112», среди госпитализированных — члены двух семей: Хайдаровых и Остонакуловых. По данным источника, симптоматика у всех схожая и крайне тяжелая: двоение в глазах, светобоязнь, осиплость голоса, затрудненное глотание и сильная слабость.

Издание Baza уточняет медицинские детали: наиболее тяжелому пациенту уже введена противоботулиническая сыворотка.

Состояние еще пятерых оценивается как средней степени тяжести.

Инцидент произошел в деревне Холуденево Раменского городского округа. Согласно информации Telegram-канала Shot, источником смертельно опасного токсина стало мясо конины, которое семьи приобрели в Костроме. Роковое блюдо было приготовлено во фритюре 4 января, после чего самочувствие всех участников застолья резко ухудшилось. Пострадавшие экстренно госпитализированы в стационары Москвы и Костромы. По факту массового отравления компетентные органы начали проверку.