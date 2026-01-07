СК рассматривает две версии крушения вертолёта в Пермском крае
В качестве предварительных причин крушения вертолёта Robinson R44 в Пермском крае рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.
Об этом сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность и ошибка пилотирования», — говорится в Telegram-канале ведомства.
7 января в Бардымском районе Пермского края разбился частный вертолёт. Погибли два человека.
Среди погибших был учредитель транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов.
Росавиация признала происшествие катастрофой.