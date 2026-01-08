Mehr: участники беспорядков сожгли мавзолей в Иране

Массовые волнения в Иране охватили 92 города в 27 провинциях. Об этом сообщает правозащитная организация HRANA. За последние 10 дней акции протеста прошли в 285 местах, включая 22 университета, в 92 городах 27 провинций страны. В ходе них 36 человек погибли и 2076 были арестованы. 7 января демонстрации состоялись в 16 крупных городах, в том числе в столице страны, Тегеране. До этого стало известно, что иранские полицейские открыли огонь по демонстрантам в Кередже, городе-спутнике Тегерана . В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).