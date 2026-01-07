Кадры крушения вертолета в Пермском крае появились в интернете

В Бардымском районе Пермского края потерпел крушение частный вертолет Robinson R44 Raven. Видео опубликовала «Комсомольская правда».

Инцидент произошел на территории горнолыжного курорта «Ашатли Парк». Погибли два человека.

Очевидец заметил, что его внимание привлекло необычное поведение воздушного судна — вертолет «наматывал круги» над Ашатлями, летел относительно низко, при этом очевидных причин для этого не было заметно.

При крушении вертолета погиб пермский миллионер

На кадрах вертолет пролетает между вышками, цепляется винтом за зиплайн (стальной натянутый над горнолыжным спуском канат), переворачивается падает на снег.

Под терпящим крушение воздушным судном проносятся на большой скорости несколько горнолыжников — им удалось уехать до того, как вертолет рухнул вниз.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе под Пермью погиб местный бизнесмен Ильяс Гимадутдинов, учредитель крупной транспортной компании.