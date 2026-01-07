Тренер по танцам изнасиловал 14 женщин под видом гипноза

Во Франции тренера по танцам судят по обвинению в систематических изнасилованиях под видом гипноза. Об этом сообщает France Info.

В Экс-ан-Провансе начался процесс над 47-летним Сирилом З., которого обвиняют в изнасиловании как минимум 14 молодых женщин. По данным следствия, он втирался в доверие к девушкам на уроках танцев, после чего предлагал им «сеансы гипноза» у себя дома.

На этих встречах он наливал жертвам вино, в которое подмешивал сильнодействующее седативное средство золпидем, а затем насиловал их и снимал происходящее на видео. Преступления он совершал на протяжении нескольких лет.

При обыске в доме обвиняемого нашли десятки видеозаписей с более чем 20 женщинами. Процесс проходит за закрытыми дверями, приговор вынесет судья Роже Арар, известный по резонансному делу Жизель Пелико.