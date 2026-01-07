Telegram-канал Baza сообщил, что при крушении частного вертолета в Пермском крае погиб местный бизнесмен Ильяс Гимадутдинов. Baza назвала предварительной причиной авиакатастрофы обледенение двигателя.

Частный вертолет потерпел крушение 7 января. В управлении МЧС по Пермскому краю сообщили ТАСС, что вертолет упал на территории базы отдыха «Ашатли-парк».

© Соцсети

Жертвами крушения стали два человека, разрушений на земле нет. Первоначально СМИ сообщали об одном погибшем и одном пострадавшем.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку, передает РИА Новости. Личности погибших в МЧС и прокуратуре не раскрыли. По данным Baza, погибли учредитель крупной транспортной компании, «пермский миллионер» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой компании Эльмир Коняков.