Мужчина взорвал гранату возле дома и погиб, пытаясь поговорить со своей женой

В Подольске мужчина погиб, взорвав гранату возле дома, когда пытался поговорить со своей женой. Об этом в среду, 7 января, сообщает Baza.

Место взрыва на Юбилейной улице оцепили полицейские, чтобы обеспечить безопасность.

По предварительным данным, на месте происшествия правоохранители также обнаружили еще одну гранату, передает Telegram-канал.

Сотрудники полиции разыскивают 43-летнего бизнесмена Эдуарда Чакряна, который подозревается в подрыве собственного брата. По словам местных, инцидент произошел после свадебного застолья. Предприниматель во время мероприятия поругался с одним из гостей.

