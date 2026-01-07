Шины шасси лопнули у самолета при посадке в аэропорту в США

У самолета лопнули шины шасси при посадке в аэропорту в США. Об этом в среду, 7 января, сообщает Atlanta News First.

Отмечается, что авиалайнер Boeing 767 возвращался в Международный аэропорт Хартсфилд — Джексон в Атланте после семичасового перелета из Лимы. Самолету пришлось совершить жесткую посадку, после которой повредились шины колес.

Пассажиры рассказали, что во время приземления самолет сильно трясло, начали открываться багажные полки, а одна из дверей туалета слетела с петель. Они также сообщили, что слышали несколько громких хлопков и видели дым.

Сотрудники аэропорта пояснили, что самолет приземлился с такой силой, что лопнули все шины. Кадры с взлетно-посадочной полосы показывают, как пассажиры покидают борт, а механики работают с поврежденным шасси, передает издание.

Ранее в столице Бангладеш потерпел крушение учебный самолет F-7 BGI, принадлежащий Военно-воздушным силам страны. Он упал на территорию учебного заведения Milestone в районе Уттара города Дакка всего через несколько минут после вылета с аэродрома. В результате около 19 человек погибли. После падения судно загорелось, причины катастрофы пока не раскрываются.