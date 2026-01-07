Новогодняя елка загорелась в квартире в Москве

В Москве в квартире загорелась новогодняя елка. Об этом в среду, 7 января, сообщает Shot.

Пожар произошел в 17-этажном доме на Пятницком шоссе. Украшенная гирляндой елка вспыхнула в квартире на восьмом этаже, площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра, огонь быстро потушили.

Жильцов осматривают медики. По предварительным данным, один из находившихся в квартире получил ожоги, передает Telegram-канал.

Ранее в Магадане произошел пожар в квартире многодетной семьи. По данным ведомства, возгорание началось из-за искусственной елки с неисправной гирляндой.

Кроме того, пожар возник в квартире на 16-м этаже многоэтажного дома на Рублевском шоссе. Сотрудники МЧС спасли одного человека и оказали помощь еще двум пострадавшим. После локализации возгорание в обоих случаях было полностью ликвидировано, отметили в спасательных службах.