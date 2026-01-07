Владелец маркетплейса, чуть не убивший бойца СВО, обжаловал приговор

Резонансное дело о попытке убийства бойца СВО из-за конфликта в пункте приема товаров в подмосковном Волоколамске заново рассмотрит Первый кассационный суд. Осужденный за самоуправство и покушение на убийство уроженец Армении вновь обжаловал приговор.

Как стало известно «МК», громкая история произошла в октябре 2024 года. Местный житель, владелец небольшого маркетплейса, устроил разборки со своей подчиненной. Девушка взяла домой на примерку 57 товаров (в основном, платья) на общую сумму 106 тысяч рублей. Через несколько дней она вернула предметы гардероба обратно. Однако начальник счел, что сотрудница его обманывает — якобы одни джинсы она подменила другими, некоторые платья вернулись на склад грязными. Он запер девушку в помещении магазина, начал угрожать ей. Запуганная сотрудница вызвала на подмогу своего знакомого — участника специальной военной операции, приехавшего в отпуск. Пока он ехал в магазин, армянин силой отнял у подчиненной смартфон.

Защитник предложил буяну разобраться на улице. Владелец торговой точки посадил парня в свой «Хавал», отвез на соседнюю улицу и там сначала набросился на него с кулаками, а потом достал бейсбольную биту и нож. Молодой человек получил множественные ножевые ранения, его чудом спасли.

Случай имел большой резонанс в райцентре. За армянина вступилась местная диаспора, сам он настаивал, что не хотел никого убивать, а собирался только припугнуть парня. Сначала его даже отпустили под домашний арест, но потом все же арестовали. Нашлись свидетели, которые слышали как мужчина потом хвастался, что «наделал в парне много дыр». Его действия были квалифицированы как покушение на убийство. Друзья владельца маркетплейса начали оказывать психологическое давление на девушку, приходили к ней домой, угрожали — ей даже пришлось уехать в другой регион.

В итоге Волоколамский суд приговорил агрессора к 7 годам лишения свободы. Также ему придется заплатить 500 тысяч рублей молодому человеку и 30 тысяч рублей — девушке в качестве компенсации морального вреда. Южанин подал апелляционную жалобу в Мособлсуд, и там срок снизили на полгода, усмотрев процессуальное нарушение. Но и это не удовлетворило армянина — теперь он отправил жалобу в кассационную инстанцию.