Раскрыты подробности гибели в лесу родителей четверых детей

Четверо детей осиротели после того, как их мать и отец были найдены мертвыми в автофургоне на фестивале сидра. Трагедия разыгралась еще 12 октября в Нью-Форесте в Великобритании. Но только сейчас, как сообщает Daily Mail, выяснились все детали.

© Московский Комсомолец

Как показало расследование в суде коронера Винчестера, 38-летняя и 45-летний Кейли и Кристофер Колл погибли от отравления угарным газом. Пара из Блэндфорд-Форума, графство Дорсет, привезла на мероприятие собственный стенд, чтобы представить свою небольшую компанию. На время проведения фестиваля они жили в автофургоне и использовали для обогрева газовый обогреватель.

"Крис и Кейли были очень любимы всеми, кто их знал – жизнерадостные, добрые и преданные своей семье", - рассказали близкие.

Они также отметили, что они были той парой, которая заставила всех кто их знал снова поверить в любовь.

Полиция подтвердила отсутствие каких-либо подозрительных обстоятельств в смерти Криса и Кейли.