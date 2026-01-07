В Приморье три машины рыбаков провалились под лед

В Приморском крае утонули три автомобиля, на которых местные жители приехали на рыбалку, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, рыбаки не рассчитали крепость льда.

Инцидент произошел в районе поселка Тавричанка утром 7 января. Рыбаки успели покинуть автомобили и не пострадали. На место происшествия выехали экстренные службы.

В конце декабря автомобиль, в котором находились семеро человек, провалился под лед Лены в Якутске. Toyota Estima выехала на лед в микрорайоне Промышленный - у слива сточных вод. СМИ писали, что это место давно известно как особенно опасное: из-за теплой воды лед там тает даже в сильные морозы.

Несмотря на температуру около 47 градусов мороза, лед не выдержал веса автомобиля и Toyota ушла под воду. Пятеро человек выбрались из авто самостоятельно. Взрослый мужчина и ребенок остались в салоне автомобиля и погибли.