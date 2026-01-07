Японскую префектуру Симанэ сотрясла серия из 33 афтершоков

В районе японской префектуры Симанэ после мощного землетрясения произошло еще 33 подземных толчка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного метеорологического агентства Японии.

Во вторник, 6 января, на западе Японии произошло несколько землетрясений, в том числе одно магнитудой 6,2, с очагами в префектуре Симанэ и соседней префектуре Тоттори.

Самое мощное землетрясение было зафиксировано в 10:18 по местному времени на глубине около десяти километров, отмечает ABC News. Вскоре после этого последовало второе землетрясение магнитудой 5,1. Афтершоки продолжались до позднего утра. Более слабые, но широко ощущавшиеся толчки распространились на западные районы Японии, включая Окаяму, Хиросиму, Кагаву и Эхиме.

Японское метеорологическое агентство заявило об отсутствии угрозы цунами, но предупредило, что землетрясения магнитудой до пяти баллов могут продолжаться около недели, при этом наиболее опасными станут ближайшие два-три дня. Власти Японии также предупредили о возросшем риске оползней и камнепадов в наиболее пострадавших районах.

Движение скоростных поездов в стране было временно нарушено. В то же время две региональные энергетические компании заявили, что никаких отклонений не обнаружено.

В Фукуяме, префектура Хиросима, где произошло землетрясение магнитудой 4, 90-летняя женщина получила незначительные травмы ноги и бедра, упав у себя дома, сообщает The Japan News. Кроме того, 20-летняя сотрудница супермаркета получила ожоги обеих ног, когда во время толчка на нее пролилось кипящее масло.

По данным муниципальной пожарной службы Мацуэ, в больницы были доставлены женщина в возрасте 90 с лишним лет, еще одна женщина старше 80 лет и мужчина в возрасте 40 лет после падений, вызванных землетрясением.