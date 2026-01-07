"Известия" сообщили, что сотрудники полиции избили их корреспондента в Москве

Газета "Известия" в Telegram-канале сообщила, что ее корреспондента Антона Шлячкова избили полицейские в Москве.

© Газета.Ru

"Сотрудники полиции жестко задержали корреспондента "Известий" у московского клуба "Мо[три]" - его сильно избили, в том числе электрошокером", - говорится в публикации.

Шлячков прибыл к заведению, чтобы собрать информацию и снять происходящее на улице. Уточняется, что в ходе рейда силовики проверяли посетителей бара на наличие наркотиков. До этого стало известно, что в Москве правоохранительные органы сорвали фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest в баре "Мо[три]".

Сотрудники силовых ведомств вошли в помещение, где проходило мероприятие. По словам очевидцев, у нескольких посетителей проверили документы, а также были произведены отдельные задержания. После завершения действий силовиков организаторы объявили об отмене мероприятия.