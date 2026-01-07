«Известия» заявили, что силовики избили корреспондента РЕН-ТВ

Корреспондент РЕН-ТВ Антон Шлячков 6 января был избит сотрудниками правоохранительных органов в ходе освещения ситуации с рейдом силовиков на фестиваль андерграунд-рок-групп Harvest Fest в баре «МО[три]».

Информация об этом появилась на сайте газеты «Известия».

Как утверждает издание, корреспондент снимал обстановку вокруг бара, когда рядом проходили два сотрудника правоохранительных органов в масках, направлявшиеся в сторону своей машины и автозака. Отмечается, что силовики агрессивно отреагировали на проведение съёмок, повалили журналиста на землю и затащили внутрь самого заведения, где окружили толпой и стали избивать.

«Один из ударов пришёлся в область глаза, в результате чего у журналиста появилась заметная ссадина. При этом основная часть ударов, в том числе электрошокером, пришлась на корпус. Кроме того, силовики пытались оказывать психологическое давление», — говорится в статье.

Ранее главный тренер баскетбольного клуба «Динамо» из Владивостока Эдуард Сандлер матом обругал журналиста во время флэш-интервью после матча Суперлиги с «Барнаулом».