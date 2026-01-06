Россиянка опохмелилась стеклоочистителем и не выжила

Жительница Подольска решила опохмелиться стеклоочистителем, получила отравление и умерла на руках у бригады скорой помощи. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным издания, 58-летняя Лариса С. выпила стеклоочиститель в районе 4 утра, «после тяжелой ночи».

«Женщина впала в кому от отравления и получила остановку сердца. Бригада скорой пыталась провести сердечно-легочную реанимацию, но Лариса скончалась в присутствии медиков», - отмечается в сообщении.

Ранее продюсер Бари Алибасов попал в больницу, выпив средство для чистки труб. В результате он получил сильные ожоги пищевода, дыхательных путей и желудка.