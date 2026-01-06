Гид рассказал о «камне желаний», к которому стремились Усольцевы

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге, могла пойти в сторону горы Мальвинка, чтобы увидеть «камень желаний». Что необычного в этом камне, рассказал «Аргументам и фактам» гид Алексей Исиченко.

© Соцсети

28 сентября 2025 года в тайге Красноярского края пропали Сергей и Ирина Усольцевы, их пятилетняя дочь и собака породы корги. В их поисках участвовало от 40 до 200 человек - волонтеры, спасатели, полицейские, военные, родственники, но никаких следов семьи найдено не было.

При этом изначально свидетели утверждали, что семья направилась к скале Буратинка, однако позднее появилась версия, что Усольцевы могли уйти в сторону горы Мальвинка, чтобы увидеть «камень желаний».

«Это просто камень небольшой. Из интересного может быть то, что он треугольной формы. Находится по пути к скале Мальвинка. Почему именно «камень желаний», даже предположить не могу», - рассказал гид Алексей Исиченко.

Ранее друг семьи Усольцевых, исследователь и общественный журналист Валентин Дегтярев предположил, что они мертвы. При этом он считает, что причиной пропажи семьи стало убийство.