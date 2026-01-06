В Москве эвакуировали крупный торговый центр

В торговом центре «Рио» в Москве проводится эвакуация, сработала пожарная сигнализация. Об этом пишет Telegram-канал «Москва 24».

По информации издания, на месте работают пожарные.

«Медики уже оказывают помощь пострадавшим», - говорится в сообщении.

На фото, приведенном каналом, видно, что у здания находятся машины с проблесковыми маячками на крышах.

Пожар в ресторане на северо-западе Москвы ликвидирован

При этом в ГУ МЧС России по Москве уточнили, что пострадавших нет. По информации ведомства, в торговом центре на ул. Большая Черемушкинская, д. 1, «произошла вспышка жировых отложений в системе вентиляции».

Ранее в Москве произошел пожар в бизнес-центре «Варшавская Плаза». По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание, всех людей удалось эвакуировать.