Моллюски в интимной зоне появились у москвички после занятий стрип-пластикой

Моллюски в интимной зоне появились у 21-летней москвички Анастасии после занятий стрип-пластикой. Об этом во вторник, 6 января, рассказали в Telegram-канале Shot.

© Вечерняя Москва

По информации канала, девушка обнаружила проблему после нескольких занятий. Она решила, что у нее появились прыщи, однако врачи диагностировали контагиозных моллюсков — инфекцию, которая передается контактным путем при ослабленном иммунитете.

По словам Анастасии, причиной ее проблемы могли стать тренировки в различных залах, где могли быть нарушены гигиенические нормы. Также она часто танцевала на полу. В результате ей пришлось потратить 11 тысяч рублей на лазерное удаление моллюска.

— При этом Анастасия — не единственная, кто оказался в похожей ситуации. Одна из девушек заразилась моллюском после серии занятий на пилоне. По ее словам, именно через него она подхватила вирус, — говорится в сообщении.

69-летняя женщина обратилась в больницу с жалобами на болезненное уплотнение в плече, которое быстро увеличивалось. УЗИ показало, что шарик — это киста с паразитами, которые попали в организм после комариного укуса. Столичные врачи удалили образование, но на повторном обследовании у пациентки обнаружили еще одну такую кисту — ее тоже пришлось удалять.