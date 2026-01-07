В Волгоградской области из-за атаки БПЛА повреждены два дома

Два частных домовладения повреждены в результате вечерней атаки БПЛА в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале областной администрации.

"Сегодня вечером, как и во все предыдущие выходные и праздничные дни, подразделения ПВО Министерства обороны России защищают наше небо от террористических атак беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Сегодня в результате атаки БПЛА повреждены два частных домовладения в поселке Ильевка Калачевского района. Пострадавших нет", - рассказал губернатор.

В администрации уточнили, что сотрудники оперативных служб и муниципалитета проводят работы по ликвидации последствий и оценке ущерба.