Правоохранители сорвали эротическую новогоднюю постановку в Москве

Правоохранители в понедельник, 5 января, сорвали новогоднее представление эротической направленности «НеДетская Елка — 6», которое проходило в московском баре «Night Tran». Об этом во вторник, 6 января, сообщил «112».

© Вечерняя Москва

Во время спектакля голые актеры раздевали зрителей, при этом билеты на мероприятие стоили от двух до пяти тысяч рублей.

— Посетителям обещали полное иммерсивное погружение, а в качестве дресс-кода просили только праздничное настроение, — говорится в публикации.

В результате рейда полиция задержала семь организаторов спектакля, один из которых находился на территории России незаконно. Их привлекут к ответственности за мелкое хулиганство, передает Telegram-канал.

9 декабря 2025 года правоохранители накрыли притон с проститутками, который работал в центре Москвы. В помещении под видом массажного салона оказывали услуги сексуального характера. Полицейские задержали 26-летнюю жительницу Московской области, работавшую в салоне администратором, по подозрению в организации проституции, а также 12 девушек, занимавшихся этим.