В Японии произошло землетрясение. Об этом сообщает телеканал NHK.

Как передают журналисты, эпицентр землетрясения располагался на востоке префектуры Симанэ на острове Хонсю, а очаг был зарегистрирован на глубине десяти километров. Магнитуда колебаний составила 6,2. Мощные подземные толчки ощутили в ряде населенных пунктов страны — согласно принятой в Японии семибалльной шкале, сила случившихся толчков достигла пяти баллов. Угрозу цунами на острове не объявляли.

Последнее землетрясение японцы пережили только 30 декабря. Подземные толчки произошли у островов архипелага Рюкю. Тогда магнитуда сейсмоявления достигла 5,5.

4 января землетрясение зафиксировали в Лазаревском районе курортного Сочи. Эпицентр сейсмотолчков располагался в акватории Черного моря, в пяти километрах от побережья. Вблизи эпицентра магнитуда землетрясения равнялась 4 по шкале Рихтера, а в Центральном районе города — 3.