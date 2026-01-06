Власти Венесуэлы назвали причину стрельбы у президентского дворца в Каракасе

Инцидент со стрельбой у президентского дворца Мирафлорес в Каракасе вызван незарегистрированными беспилотниками. Столкновений в столице Венесуэлы нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве страны.

“Произошедшее в центре Каракаса было вызвано беспилотниками, пролетавшими над районом без разрешения, и предупредительными выстрелами полиции. Конфронтации не было”, - заявил он.

Появились подробности стрельбы в Каракасе

Напомним, ранее портал BNO News о звуках стрельбы у президентского дворца.

Позднее радиостанция Caracol проинформировала об эвакуации правительственных зданий.