Власти Венесуэлы назвали причину стрельбы у президентского дворца в Каракасе
Инцидент со стрельбой у президентского дворца Мирафлорес в Каракасе вызван незарегистрированными беспилотниками. Столкновений в столице Венесуэлы нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве страны.
“Произошедшее в центре Каракаса было вызвано беспилотниками, пролетавшими над районом без разрешения, и предупредительными выстрелами полиции. Конфронтации не было”, - заявил он.
Появились подробности стрельбы в Каракасе
Напомним, ранее портал BNO News о звуках стрельбы у президентского дворца.
Позднее радиостанция Caracol проинформировала об эвакуации правительственных зданий.