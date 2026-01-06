В российском регионе после падения беспилотника загорелся промышленный объект

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов завил, что после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло возгорание на промышленном объекте. Об этом он написал в Telegram-канале.

Артамонов уточнил, что возгорание зафиксировали на промышленном объекте в Усманском округе.

«По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Твери дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в жилой дом. По словам очевидцев, в небе прозвучало примерно пять взрывов, а затем БПЛА поразил девятиэтажное здание.