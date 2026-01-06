В Твери в результате атаки беспилотника погиб местный житель

В Твери в результате атаки беспилотника погиб человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

Он пояснил, что в результате отражения атаки беспилотного летательного аппарата его обломок попал в окна одной из квартир на девятом этаже многоквартирного дома, в результате чего погиб человек. Пожарные ликвидировали открытое горение и спасли из соседней квартиры пострадавшего. Жители других соседних квартир оперативно эвакуировали, им оказывают необходимую помощь.

Королев сообщил, что для принятия дальнейших необходимых решений он выезжает на место происшествия, где работают все оперативные службы.

Накануне в городе Елец Липецкой области произошло попадание обломков БПЛА в несколько многоквартирных домов. Информацию об этом опубликовал губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, одна женщина получила баротравму в результате инцидента и была доставлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Также отмечается повреждение оконных стекол в квартирах.

Ранее обломки БПЛА повредили частный дом в Кореновском районе Кубани.