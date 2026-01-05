В Курской области мирный житель получил ранения после атаки ВСУ

В Рыльском районе Курской области мирный житель получил ранения из-за атаки украинских войск.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня украинский дрон атаковал село Бегоща Рыльского района. В результате удара пострадал 59-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки», — уточнил Хинштейн.

Губернатор рассказал, что пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Глава региона пожелал мужчине скорейшего выздоровления.

5 января губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Ельце обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных жилых домов. По его словам, пострадала женщина, ей диагностировали баротравму. Она госпитализирована, пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили при помощи артиллерии по городу Каховка в Херсонской области. Глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук заявил, что в результате получил повреждения распределительный газопровод. Пострадавших нет.