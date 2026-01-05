Пьяный мужчина в Ленобласти обстрелял машину скорой, которую сам себе вызвал

Пьяный мужчина обстрелял машину скорой помощи из охотничьего ружья в Ленинградской области. Сотрудники спецотряда быстрого реагирования задержали виновника. Об этом в понедельник, 5 января, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, инцидент произошел в деревне Коваши Ломоносовского района. Огонь по автомобилю скорой помощи открыл 52-летний житель частного дома, где проходило застолье.

— Медиков вызвал он сам. К счастью, в момент обстрела врачи успели покинуть машину и не пострадали, — говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали полицию. До приезда правоохранителей мужчина взял два заряженных охотничьих ружья и попытался убежать с ними в лес. В результате его задержали сотрудники СОБРа Росгвардии.

— Возбуждено уголовное дело, также решается вопрос об аннулировании дебоширу разрешительных документов на оружие, — передает Telegram-канал.

Другой случай произошел в подмосковной деревне Дрожжино. Там неизвестный обстрелял квартиры жилых домов и автомобили. Нападения длились несколько дней. Пострадали несколько машин и окна квартир в жилом доме на Новом шоссе. Местные жители вызывали полицию, но стрелка так и не нашли.