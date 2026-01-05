Украинец получил повестку и умер

В Житомирской области мужчина умер после прохождения ВВК и получения повестки, сообщает телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на полицию региона.

По предварительной информации, мужчина проходил ВВК в Житомире 2 января, а утром 3 января у него несколько раз возникало носовое кровотечение из-за повышенного артериального давления.

В сообщении уточняется, что он получил "боевую повестку" в Пулинах и позднее был обнаружен без сознания у здания ТЦК. Впоследствии он скончался.