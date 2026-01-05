Полиция задержала врача из клиники, где умерла блогерша

Следственные органы Москвы предъявили обвинение женщине, проводившей процедуру популярному блогеру Юлии Бурцевой в частной косметологической клинике, после которой та скончалась. Обвиняемая — 26-летняя Шоира Назуллоева, гражданка Таджикистана, не имевшая медицинского образования и необходимых сертификатов, передает Mash.

Как стало известно, ей предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности», максимальное наказание по которой составляет до трех лет лишения свободы. Дело расследует Следственный комитет столицы.

По данным следствия, Назуллоева, не являвшаяся штатным сотрудником клиники Elmas, арендовала в ней кабинет для проведения косметологических процедур. Именно она выполняла операцию по увеличению ягодиц Юлии Бурцевой в начале января, после которой у пациентки развились осложнения, которые привели к смерти.

Пострадавшая, Юлия Бурцева, была известна как блогер в TikTok и Telegram, где делилась жизнью с мужем в Италии. Она приехала в Россию на новогодние праздники к родным и планировала, в числе прочего, пройти пластическую операцию.