В Киеве нашли мертвой дочь скандально известного генерала МВД

В Киеве нашли мертвой дочь генерала МВД Юрия Дагаева, известного по делу журналиста Гонгадзе. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Родственники 50-летней Анны Дагаевой, которая с 2015 по 2020 год работала начальником отдела и замом начальника Управления Генпрокуратуры, забили тревогу в минувшую субботу, так как она не выходила на связь.

Женщина также не открывала дверь на звонки соседей в своей квартире, поэтому решено было вызывать спасателей и полицию и вскрывать дверь специнструментом.

По словам жильцов, после вскрытия квартиры Дагаеву обнаружили лежащей на полу с разбитым лицом. Других внешних признаков насильственной смерти врачи не нашли, в квартире также ничего не указывало на нападение с последующим убийством.

Предварительно, смерть считают не криминальной, но пока не исключают любые версии, учитывая большое количество имущества, которым владела Дагаева.

Большая часть имущества перешла ей по наследству от отца - известного деятеля времен президентства Леонида Кучмы Юрия Дагаева.

Он был начальником ГАИ, затем дошел до зама главы МВД, а потом работал на влиятельной должности начальника руководителя Госуправления делами.

Имя генерала фигурировало в СМИ в контексте дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Обсуждалась версия, что Дагаев, а также глава аппарата МВД, могли отдать приказ о расправе.

Но официально эта версия не нашла подтверждения. В 2003 году Дагаев скончался в австрийской клинике «Рудольфинерхауз».