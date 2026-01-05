Учитель заставил ученика младшего класса выпить алкоголь и изнасиловал

В Индии арестован учитель, обвиняемый в изнасиловании своего несовершеннолетнего ученика. Как сообщает издание Mathrubhumi.com, инцидент произошёл в штате Керала, где обвиняемый работал преподавателем санскрита.

По данным полиции, педагог привёл школьника к себе домой, где сначала напоил его алкоголем, а затем совершил над ним насильственные действия. Возраст пострадавшего не уточняется, однако известно, что ему не исполнилось 12 лет, и он обучается в четвёртом классе.

О произошедшем стало известно лишь спустя несколько недель, когда мальчик рассказал о случившемся своему другу. Тот пересказал услышанное своей матери, которая, в свою очередь, связалась с родителями пострадавшего ребёнка. После этого семья обратилась в полицию и к администрации школы. В результате проверки обвинения подтвердились, педагог был уволен, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Родители пострадавшего обвинили руководство учебного заведения в бездействии, заявив, что учителя не отстранили от работы сразу. В школе, однако, отметили, что официальное обращение от семьи поступило лишь недавно, что и послужило основанием для начала внутреннего расследования и последующих действий.