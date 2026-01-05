Злоумышленник попытался похитить ледяную скульптуру на фестивале в Москве
На территории фестиваля в Москве был зафиксирован инцидент: случайный посетитель предпринял попытку похитить ледяное произведение искусства.
Мужчина был настолько впечатлен ледяной скульптурой, изображавшей автомобиль, что решил присвоить ее себе. Он приблизился к экспонату, внимательно изучил его, а затем попытался сдвинуть с места. Однако его замысел не удался из-за значительной массы скульптуры, а также бдительности сотрудников охраны.
Заметив приближающихся охранников, несостоявшийся похититель незамедлительно покинул место происшествия.