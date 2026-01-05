Иностранное судно запросило помощь в российской акватории Черного моря

В российской акватории Черного моря застрял сухогруз из Болгарии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Судно Happy Aras, следовавшее под флагом Вануату из болгарского порта Варна в Новороссийск, село на мель в районе краснодарского мыса Железный Рог. На борту экипаж из 11 человек запросил помощь.

В Краснодарском крае 4 января объявлено штормовое предупреждение, скорость ветра составляла 20-25 метров в секунду.

1 января сообщалось, что полсотни поездов встали в Краснодарском крае из-за снега. Из-за налипания снега, обледенения проводов и деревьев 31 декабря ряд станций и перегонов железной дороги на юге России оказался обесточен.